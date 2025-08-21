Kediaman Immanuel Ebenezer di Depok Tampak Sepi Seusai Dirinya Terjerat OTT KPK
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan pemerasan, pada Rabu (20/8) malam.
Berdasarkan pantaun di kediamanannya yang berlokasi di Taman Manggis Permai Blok P, Cilodong, Kota Depok, tampak rumah dengan pagar berwarna putih dan cat abu-abu tersebut terlihat sepi.
Tidak ada aktivitas di rumah dua lantai tersebut, bahkan saat mencoba diketuk pun tidak ada yang menyambut di rumahnya.
Hanya terdengar suara gonggongan anjing dari dalam pagar.
Terlihat pula, satu mobil terparkir di dalam garasi beserta sepeda listrik.
Satpam Perumahan Taman Manggis Permai, Sodik mengatakan bahwa pria yang akrab disapa Noel tersebut dikenal sebagai sosok yang baik.
“Orangnya juga berbaur sama masyarakat sini,” ucapnya di lokasi.
Dirinya menuturkan, diketahui Noel sudah lama tinggal di perumahan tersebut.
Rumah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer tampak sepi seusai dia terjerat OTT KPK
