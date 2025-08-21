Siapkan Kajian Matang, Pemkab Bekasi Siap Tambah Koridor Trans Wibawa Mukti

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengkaji penambahan koridor Biskita Trans Wibawa Mukti sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal berbasis bus yang kini semakin diminati warga.

"Sedang dalam tahap kajian dan ditargetkan dapat terealisasi dalam beberapa waktu ke depan. Animo warga terhadap layanan ini semakin tinggi," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna.

Dia mengatakan rencana penambahan koridor didasari minat pengguna layanan ini yang terbilang relatif tinggi, menunjukkan peningkatan pola perubahan kebiasaan dari pengguna kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.

Saat ini sebanyak tujuh unit bus Trans Wibawa Mukti melayani lebih dari 14.000 penumpang setiap hari hanya dengan mengoperasikan satu rute perjalanan dan tujuh kali keberangkatan.

Rencana penambahan dari satu menjadi tiga koridor ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027 dengan syarat kajian serta perencanaan bisa tuntas akhir 2025 atau maksimal tahun depan.

Pemerintah daerah juga sedang menjajaki kerja sama dengan PT Transjakarta melalui program Trans Jabodetabek sebagai solusi alternatif memperluas layanan transportasi umum ini kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya mereka yang bekerja di Jakarta.

"Sedang kami kaji juga bersama PT Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Ada kemungkinan ke depan masyarakat Cikarang bisa terlayani dengan rute Trans Jabodetabek. Rutenya masih dikaji, salah satunya dari Cikarang ke Jakarta," katanya.

Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Firman Arief Sembada menambahkan hingga kini pemerintah daerah baru mengoperasikan satu koridor utama akibat terkendala keterbatasan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.