Sistem Deteksi Gempa Berfungsi, KCIC Pastikan Perjalanan Whoosh Kembali Normal

jabar.jpnn.com, DEPOK - KCIC memastikan sistem Earthquake Early Warning System (EEWS) yang terpasang di sepanjang jalur Kereta Cepat Whoosh berfungsi dengan baik.

Notifikasi dini dari sistem tersebut, langsung terdeteksi ketika gempa terjadi, sehingga perjalanan Whoosh dapat segera dihentikan untuk memastikan keselamatan penumpang.

Sebagai tindak lanjut, tim prasarana KCIC segera melakukan pemeriksaan menyeluruh menggunakan Rail Car atau kereta perawatan.

Pemeriksaan ini, dilakukan untuk memastikan keamanan perjalanan meskipun konstruksi jalur Whoosh dirancang tahan gempa hingga kekuatan 8 skala richter.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, tidak hanya jalur rel, pemeriksaan juga difokuskan pada faktor eksternal di sekitar jalur, seperti potensi longsor, pohon tumbang, atau pergerakan tanah yang bisa berdampak pada keamanan perjalanan.

“Pemeriksaan mencakup seluruh jalur sepanjang 144 km, yang terdiri dari struktur jembatan sepanjang 82 km, 13 terowongan dengan total panjang 17 km, serta jalur di atas tanah sepanjang 42 km,” ucapnya.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui sensor dan 1.846 CCTV yang tersebar di seluruh jalur, untuk memastikan tidak ada objek asing yang membahayakan perjalanan Whoosh.

KCIC juga memutuskan, untuk membatalkan sejumlah perjalanan Whoosh setelah gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi pada Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 19.55 WIB.