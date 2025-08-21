Kisah 2 Warga Bandung Jadi Juragan Logistik Lewat Lion Parcel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mitra agen menjadi salah satu ujung tombak dalam industri logistik yang setiap hari berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Mereka menerima, memproses, hingga memastikan setiap kiriman tiba dengan aman dan tepat waktu sambil memberikan panduan kepada pelanggan tentang cara kirim paket yang praktis dan aman.

Peran ini membuat mereka menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem logistik tetap berjalan, termasuk bagi Lion Parcel, perusahaan logistik terkemuka di Indonesia yang mengandalkan jaringan mitra untuk menghadirkan layanan terbaik hingga ke berbagai daerah.

Di balik operasional yang terlihat lancar, ada perjuangan membangun bisnis para mitra agen, lengkap dengan tantangan dan strategi untuk berkembang.

Dua mitra agen Lion Parcel di Bandung, Agus Saloko dan Herry Widianto, memiliki semangat yang sama untuk berani mengambil langkah besar meninggalkan zona nyaman, lalu menapaki perjalanan membangun bisnis hingga meraih omzet ratusan juta rupiah setiap bulan.

Agus Saloko: Dari Kurir Jadi Juragan Logistik

Agus Saloko dulunya bekerja sebagai kurir Lion Parcel di Bandung. Setiap hari ia menyusuri jalanan, mengantar paket dari satu pintu ke pintu lain.

Namun, dibalik rutinitasnya ada mimpi untuk bisa memiliki usaha sendiri. Dari kesehariannya mengantar paket, Agus melihat dengan nyata potensi industri logistik yang besar, khususnya di Bandung. Akhirnya, Agus pun memberanikan diri bergabung menjadi mitra agen Lion Parcel pada tahun 2016.