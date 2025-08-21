JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kisah 2 Warga Bandung Jadi Juragan Logistik Lewat Lion Parcel

Kisah 2 Warga Bandung Jadi Juragan Logistik Lewat Lion Parcel

Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:17 WIB
Kisah 2 Warga Bandung Jadi Juragan Logistik Lewat Lion Parcel - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Mitra agen Lion Parcel di Bandung. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mitra agen menjadi salah satu ujung tombak dalam industri logistik yang setiap hari berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Mereka menerima, memproses, hingga memastikan setiap kiriman tiba dengan aman dan tepat waktu sambil memberikan panduan kepada pelanggan tentang cara kirim paket yang praktis dan aman.

Peran ini membuat mereka menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem logistik tetap berjalan, termasuk bagi Lion Parcel, perusahaan logistik terkemuka di Indonesia yang mengandalkan jaringan mitra untuk menghadirkan layanan terbaik hingga ke berbagai daerah.

Baca Juga:

Di balik operasional yang terlihat lancar, ada perjuangan membangun bisnis para mitra agen, lengkap dengan tantangan dan strategi untuk berkembang.

Dua mitra agen Lion Parcel di Bandung, Agus Saloko dan Herry Widianto, memiliki semangat yang sama untuk berani mengambil langkah besar meninggalkan zona nyaman, lalu menapaki perjalanan membangun bisnis hingga meraih omzet ratusan juta rupiah setiap bulan.

Agus Saloko: Dari Kurir Jadi Juragan Logistik

Baca Juga:

Agus Saloko dulunya bekerja sebagai kurir Lion Parcel di Bandung. Setiap hari ia menyusuri jalanan, mengantar paket dari satu pintu ke pintu lain.

Namun, dibalik rutinitasnya ada mimpi untuk bisa memiliki usaha sendiri. Dari kesehariannya mengantar paket, Agus melihat dengan nyata potensi industri logistik yang besar, khususnya di Bandung. Akhirnya, Agus pun memberanikan diri bergabung menjadi mitra agen Lion Parcel pada tahun 2016.

Kisah mitra agen Lion Parcel membangun bisnis hingga beromzet ratusan juta rupiah.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   lion parcel industri logistik mitra agen bisnis logistik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU