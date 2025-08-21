JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Sebut Pertanian Jadi Sebab Ekonomi Jabar Triwulan II 2025 Bergerak Positif

Dedi Mulyadi Sebut Pertanian Jadi Sebab Ekonomi Jabar Triwulan II 2025 Bergerak Positif

Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:07 WIB
Dedi Mulyadi Sebut Pertanian Jadi Sebab Ekonomi Jabar Triwulan II 2025 Bergerak Positif - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mulai menunjukkan pergerakan positif pada pada triwulan II 2025.

Pergerakan inilah yang membuat Perekonomian Jabar triwulan II 2025 dibandingkan dengan triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh positif sebesar 5,23 persen.

Di sisi lain ekonomi Jabar triwulan II 2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen (q-to-q).

Baca Juga:

"Pertumbuhan ekonomi 5,2% yaitu pertumbuhan yang tumbuh bukan karena gubernur, itu pertumbuhan yang tumbuh karena rakyat Jawa Barat relatif bergeliat," kata Dedi di Kota Bandung, dikutip Kamis (21/8/2025).

Dedi menuturkan, pertumbuhan ekonomi membaik juga didorong oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menggelontorkan fiskal sebagai stimulus dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

"Kegiatan proyek industri juga berjalan. Yang ketiga adalah sumbangan dari pertanian. Karena pertanian hari ini panennya setahun tiga kali karena hujannya terus menerus," ujar Dedi.

Baca Juga:

Salah satu yang disoroti Dedi ialah di sektor pertanian. Menurutnya, pertanian harus diakui memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Angka fiskalnya terjaga dan kita memberikan sumbangsih terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa," kata Dedi Mulyadi.

BPS merilis ekonomi Jawa Barat triwulan II 2025 terhadap triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 persen (y-on-y). Begini respons Dedi Mulyadi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dedi mulyadi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pemprov jabar sektor pertanian gubernur jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU