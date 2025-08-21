Ratusan Rumah dari 3 Dusun di Karawang Terendam Banjir Rob

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Banjir rob melanda sejumlah daerah di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga pemukiman penduduk dan memutus akses jalan.

"Kejadiannya sudah sejak beberapa hari terakhir dan sampai hari ini masih terjadi," kata Wawan, salah seorang warga Dusun Sukamulya, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar.

Ia mengatakan, sejak beberapa hari terakhir kondisi banjir mengalami pasang surut. Namun biasanya setiap sore, kondisi banjir naik menyusul pasangnya air laut.

Menurut dia, banjir rob di daerahnya hampir terjadi setiap tahun. Karena itu masyarakat setempat bersama pihak swasta melakukan pemasangan penahan gelombang serta menanam mangrove.

Namun karena tingginya gelombang laut, penahan gelombang tembus hingga mengakibatkan banyak pohon mangrove yang rusak.

Banjir rob yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di wilayah pesisir utara Karawang hingga saat ini merendam ratusan rumah dan memutus jalur transportasi darat akibat jalan yang terendam.

Di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, banjir rob merendam pemukiman warga dan jalan raya, hingga akses jalan tak bisa dilewati.

Warga setempat harus menggunakan perahu sampan untuk memasok kebutuhan pangan.