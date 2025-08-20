Diguncang Gempa 4,9 Magnitudo, Sejumlah Rumah dan Gedung Perkantoran di Karawang Rusak

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Sejumlah rumah dan gedung pemerintahan di wilayah selatan Kabupaten Karawang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bermagnitudo 4,9 yang berpusat di tenggara Bekasi, pada Rabu (20/8) malam.

Sesuai dengan informasi dari BMKG, gempa terjadi di titik lokasi: 6.48 LS, 107.24 BT (14 kilometer Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat), di kedalaman:10 kilometer dengan Magnitudo: 4.9, pada Rabu malam pukul 19:54:55 WIB.

Camat Pangkalan, Bunawan mengatakan untuk sementara ini dilaporkan bahwa daerahnya mengalami dampak gempa paling parah dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Karawang.

Selain membuat panik warga, getaran gempa juga mengakibatkan sejumlah rumah warga, gedung perkantoran dan gedung sekolah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Ia menyampaikan, sesuai dengan pendataan sementara sejumlah rumah di wilayah Kecamatan Pangkalan dilaporkan mengalami kerusakan.

Kemudian gedung kantor kecamatan dan satu unit gedung sekolah juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Sebagian besar kerusakan akibat gempa tersebut ialah di bagian atap dan dinding yang mengalami retak. Selain itu, aula kantor Kecamatan Pangkalan juga dilaporkan ambruk.

"Untuk sementara seperti itu. Kami masih melakukan pendataan lebih lanjut," katanya.