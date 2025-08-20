Bayer Perkuat Peran Indonesia di Peta Industri Farmasi Dunia, 74 Persen Produknya Diekspor ke 32 Negara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Bayer Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat posisi Indonesia di peta industri farmasi global, melalui Bayer Supply Center Healthcare Cimanggis.

Diperkenalkan sebagai Center of Excellence, fasilitas sekaligus pusat riset ini tidak hanya menghadirkan produk kesehatan mandiri berstandar internasional, tetapi juga menjadi pionir dalam mengintegrasikan sains, teknologi, dan keberlanjutan untuk menjawab kebutuhan konsumen di dalam maupun luar negeri.

Berdiri di atas lahan seluas 10 hektar di Cimanggis, Kota Depok, Bayer Supply Center Healthcare Cimanggis telah menjadi salah satu pabrik strategis Consumer Health Bayer untuk pasar regional dan global.

Baca Juga: Mangnguluang Mansur Resmi Duduki Jabatan Sekda Kota Depok

Fasilitas ini, memiliki kapasitas produksi hingga 2,5 miliar tablet per tahun. Sebanyak 74 persen produksinya diekspor ke 32 negara, termasuk ke pasar dengan regulasi ketat seperti Australia, Inggris, Korea dan negara-negara Eropa.

Head of Bayer Supply Center Healthcare Cimanggis, Priscilla Silvan Prarizta, mengatakan, Bayer Supply Center Healthcare Cimanggis merupakan wujud nyata kemampuan Indonesia bersaing di panggung industri farmasi global.

“Di pusat inovasi ini, kami memadukan terobosan berbasis sains, teknologi manufaktur berstandar internasional, dan komitmen keberlanjutan untuk menghasilkan produk kesehatan berkualitas tinggi yang dipercaya konsumen di dalam dan luar negeri,” ucapnya.

“Peran kami tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi kesehatan masyarakat dunia,” sambung Priscilla.

Dirinya menuturkan, Bayer Supply Center Heatlhcare Cimanggis dilengkapi dengan teknologi manufaktur canggih yang berstandard Eropa yang tersertifikasi internasional seperti BPOM, ISO, PIC/S, EU, TGA, Halal, dan HACCP.