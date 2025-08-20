Mangnguluang Mansur Resmi Duduki Jabatan Sekda Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri resmi melantik Mangnguluang Mansur sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, pada Rabu (20/8).

Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut, berlangsung di Aula Teratai Gedung Balaikota Depok, yang disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Pria yang akrab disapa Agung itu, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok ini dikukuhkan sebagai pejabat Sekda Kota Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821:/SK/1043/8/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengucapkan selamat, kepada Mangnguluang atas pelantikannya sebagai Sekda Kota Depok.

Keberhasilannya tersebut, tentu tidak lepas dari dukungan keluarga, sehingga mendapatkan kesempatan menjabat sebagai orang nomor satu di birokrat Kota Depok.

"Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan ini menjadi wadah Pak Agung dalam menjawab harapan masyarakat di Kota Depok," ucapnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, yang telah mengawal proses seleksi Sekda Kota Depok.

Serta, para kandidat yang sudah menawarkan diri menjadi calon Sekda Kota Depok.