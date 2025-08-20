Empat Bangunan Semi Permanen di Depok Hangus Terbakar

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:00 WIB
Potret kebakaran yang terjadi di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Foto : Tangkapan Layar dari Video yang beredar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Empat bangunan semi permanen di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Tapos, Kota Depok hangus dilahap si jago merah, pada Rabu (20/8) siang.

Salah satu warga, Saragih mengatakan awalnya dia mencium aroma sampah yang terbakar.

“Iya, awalnya saya cium bau sampah terbakar. Enggak lama muncul api dari salah satu bangunan,” ucapnya.

Tak lama, api pun begitu cepat menyebar ke beberapa bangunan semi permanen yang ada di sekitarnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar Depok, Tesy Haryati mengatakan, bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 12.05 WIB.

“Yang terbakar ada empat lapak PKL yang terdiri dari lapak makan, pijat tradisional, serta bengkel,” ujarnya.

Tesy menuturkan tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut.

“Tidak ada korban jiwa sama sekali,” ungkapnya.

