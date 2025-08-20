JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dorong Agroforestri Berbasis Sukun, Wamen Koperasi: Harus Jadi Komoditas Unggulan

Dorong Agroforestri Berbasis Sukun, Wamen Koperasi: Harus Jadi Komoditas Unggulan

Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:50 WIB
Dorong Agroforestri Berbasis Sukun, Wamen Koperasi: Harus Jadi Komoditas Unggulan - JPNN.com Jabar
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam kegiatan seminar nasional bertajuk 'Hilirisasi Agroforestri Berbasis Sukun' di Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu (20/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan pentingnya peran koperasi dalam pengembangan agroforestri, khususnya untuk komoditas sukun.

Hal itu disampaikan Ferry dalam seminar nasional bertajuk 'Hilirisasi Agroforestri Berbasis Sukun' di Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu (20/8/2025).

Ferry mengatakan, masyarakat yang menanam komoditas agroforestri, termasuk sukun, harus diarahkan membentuk badan usaha koperasi agar mampu meningkatkan skala ekonomi usaha mereka.

Baca Juga:

“Kami akan support penuh pembentukan koperasi. Tidak hanya untuk sukun, tapi juga kopi dan komoditas lain yang ada di kawasan kehutanan,” kata Ferry ditemui usai kegiatan.

Ia menambahkan, kehadiran koperasi akan mempermudah petani dalam mengakses pembiayaan, melakukan pengolahan, hingga menjangkau pasar yang lebih luas.

“Kalau hanya kelompok usaha biasa, sulit untuk naik skala usahanya. Harapan kami, dengan koperasi, hasil produksi bisa di-off take, diolah, lalu dijual ke dalam dan luar negeri dengan nilai tambah,” tegasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengungkapkan, dukungannya terhadap pengembangan sukun sebagai pangan alternatif pengganti beras.

“Saya menyambut baik seminar nasional sukun ini. Sekarang sudah banyak olahan sukun yang enak-enak. Harapannya, bisa diterima masyarakat luas, dan punya pasar yang lebih besar,” ucap Titiek.

Wamen Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan pentingnya peran koperasi dalam pengembangan agroforestri, khususnya untuk komoditas sukun.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   unpad koperasi ferry juliantono agroforestri agroforestri sukun buah sukun sukun wamen koperasi dan ukm komoditas sukun badan usaha koperasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU