Kabupaten Bandung Barat Diguncang Gempa Sesar Lembang

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya pada Rabu (20/8/2025) sekitar pukul 12.28 WIB dengan magnitudo 1,7. Penyebab gempa bumi dangkal ini disebabkan oleh aktivitas Sesar Lembang.

“Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 1,7," kata Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu melalui keterangan resmi.

Ia menyebut titik gempa berada di darat pada jarak 3 kilometer barat laut Kabupaten Bandung Barat dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa yang terjadi disebabkan oleh aktivitas Sesar Lembang.

Baca Juga: Kemendag Sita 19 Ribu Balpres Pakaian Ilegal Impor Senilai Rp 112 Miliar di Bandung Raya

"Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Lembang," ucapnya.

Akibat gempa, ia menyebut guncangan dirasakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat oleh beberapa orang, benda-benda ringan bergoyang. Namun, hingga saat ini belum didapati laporan mengenai kerusakan bangunan.

"Hingga pukul 13.33 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan," tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Serta mencari informasi resmi dari BMKG.

"Msyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ungkap dia. (mcr27/jpnn)