Rabu, 20 Agustus 2025 – 11:00 WIB
Doa Dedie Rachim dan Rudy Susmanto di HUT ke-80 Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Potret kebersamaan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Bupati Bogor Rudy Susmanto di HUT ke-80 Jawa Barat. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor senantiasa berdoa agar Jawa Barat selalu dilimpahkan keberkahan. 

Hal tersebut dituturkan dirinya usai Pemkot Bogor mengikuti rangkaian HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).

Acara ini dimulai dari sidang paripurna di Gedung Merdeka, hingga kirab kebudayaan sampai ke Gedung Sate, Kota Bandung. 

“Dan serta dijauhkan dari segala bencana serta terus diberikan kekuatan untuk bangkit dan berkembang,” kata Dedie Rachim. 

Selain itu, mewakili warga Kota Bogor, Dedie Rachim juga mendoakan Jawa Barat agar senantiasa semakin maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. 

“Semoga kolaborasi antardaerah di Jawa Barat dapat terus terjalin erat. Sehingga pembangunan berjalan merata dan generasi muda kita tumbuh menjadi insan yang unggul serta berdaya saing,” tutur Dedie Rachim.

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan harapan dan doa terbaik untuk kemajuan Tanah Pasundan.

“Selamat Ulang Tahun ke-80 untuk Jawa Barat tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi Jawa Barat, diberkahi keberkahan, kekuatan, semakin maju, semakin sejahtera dan semakin istimewa,” tambahnya.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Bupati Bogor Rudy Susmanto memberikan doa terbaiknya di HUT ke-80 Jawa Barat
