JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Guru Disebut Beban Negara oleh Sri Mulyani, PGRI Murka!

Guru Disebut Beban Negara oleh Sri Mulyani, PGRI Murka!

Rabu, 20 Agustus 2025 – 07:00 WIB
Guru Disebut Beban Negara oleh Sri Mulyani, PGRI Murka! - JPNN.com Jabar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa guru beban negara mengundang reaksi berbagai kalangan, salah satunya PGRI.

Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Wijaya menyesalkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa "apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat" yang viral dimaknai profesi guru sebagai “beban negara”. 

"Pernyataan Ibu Menkeu Sri Mulyani berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Wijaya dalam pernyataan sikap PGRI, Selasa (19/8).

Baca Juga:

Dia membeberkan berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2022 jumlah guru honorer mencapai 704.503 orang, ditambah 141.724 guru tidak tetap (GTT) kabupaten/kota serta 13.328 GTT provinsi. 

Untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK hingga awal 2024, dengan target mencapai 1 juta guru PPPK.

Jabatan guru bahkan mendominasi ASN PPPK secara nasional, dengan jumlah mencapai sekitar 770 ribu orang.

Baca Juga:

Meski demikian, pemerataan guru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan besar.

Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata. 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) murka kepada Menkeu Sri Mulyani lantaran menyebut guru sebagai beban negara
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pgri Kemenkeu RI Sri Mulyani Indrawati guru Honorer PPPK ASN pppk paruh waktu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU