JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mulai Hari Ini Pemkot Bogor Tutup JPO Paledang

Mulai Hari Ini Pemkot Bogor Tutup JPO Paledang

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:00 WIB
Mulai Hari Ini Pemkot Bogor Tutup JPO Paledang - JPNN.com Jabar
Potret Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang, Kota Bogor. Foto: Dok Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang resmi ditutup mulai hari ini.

Penutupan dilakukan setelah hasil penelitian kelayakan konstruksi oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dengan Nomor: BM 0503-DO/689 yang menyatakan bahwa kondisi JPO tersebut sudah tidak layak digunakan.

Menindaklanjuti hasil kajian teknis tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera melakukan proses pembongkaran demi menjaga keselamatan masyarakat.

Baca Juga:

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

“Kami memahami JPO Paledang cukup vital bagi aktivitas masyarakat, tetapi hasil penelitian resmi menyatakan kondisinya sudah sangat berbahaya. Untuk itu, Pemkot Bogor bersama pihak terkait akan segera melaksanakan pembongkaran. ujar Dedie Rachim.

Dedie menekankan bahwa keselamatan warga tidak boleh dikompromikan.

Baca Juga:

Selain itu, Dedie Rachim menyampaikan bahwa Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian PU serta pihak dinas terkait untuk mengkaji alternatif solusi bagi kebutuhan fasilitas penyeberangan di kawasan tersebut.

Sementara, berdasarkan kajian yang dilakukan, anak tangga JPO Paledang memiliki gradien yang sangat curam (diatas 30°). Sehingga tidak ramah dan kurang diminati, khususnya bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang resmi ditutup mulai hari ini oleh Pemkot Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jpo paledang jpo paledang ditutup pemkot bogor kota bogor dishub kota bogor dedie a rachim wali kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU