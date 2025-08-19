97 Persen Warga Jabar Puas Kinerja KDM

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan terus berupaya menjadikan Jawa Barat Istimewa di bawah kepemimpinannya.

Pihaknya berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dalam kondisi istimewa, yakni pendidikan istimewa, kesehatan istimewa, infrastuktur istimewa, ekonomi masyarakat istimewa, sosial budaya istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Hal tersebut, terlihat dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, menyoroti persepsi publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan di Jabar.

Hasilnya, warga Jabar memberi nilai 8,5 untuk kinerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

Berdasarkan hasil survei, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja mereka.

Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KDM, 97,2 persen warga Jabar puas, 98,9 persen citra Gubernur KDM sangat baik dan 99 persen warga Jabar menilai KDM peduli, merakyat, dan responsif.

Menyikapi hasil survei Litbang Kompas tersebut, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman memberikan komentar melalui akun media sosialnya.

“Cadu mundur pantang mulang Pa Gub @dedimulyadi71,” tulisnya dalam akun Instagram @hermansuryatman.