Bagaikan 'Raja', Dedi Mulyadi Tunggangi Kuda ke Gedung Sate di Kirab Budaya HUT Jawa Barat

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:15 WIB
27 kepala daerah kota/kabupaten di Jabar mengikuti Kirab Budaya peringatan HUT Ke-80 Provinsi Jawa Barat, yang dimulai dari Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika - Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan masyarakat memenuhi Jalan Asia Afrika di Kota Bandung mengikuti gelaran Kirab Budaya memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat. 

27 kepala daerah kota/kabupaten pun ikut serta mengikuti serangkaian acara. 

Peringatan HUT Provinsi Jabar ini diawali dengan rapat paripurna di Gedung Merdeka. Setelah itu, para kepala daerah, termasuk Gubernur Jabar - Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, memulai kirab budaya. 

Kirab budaya ini diikuti kota/kabupaten bersama kepala daerahnya. Mereka berjalan kaki dari Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika menuju Gedung Sate di Jalan Diponegoro. 

Para kepala daerah itu mengenakan pakaian adat dan ciri khas dari wilayah masing-masing. Ada juga yang menaiki kereta kencana sebagai kendaraan menuju titik akhir. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memimpin gelaran Kirab Budaya. Dia menunggangi kuda berwarna putih, yang diikuti peserta di belakangnya.

Masyarakat yang menanti di sepanjang jalan menuju Gedung Sate pun antusias menyaksikan kepala daerahnya menyapa mereka. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Iendra Sofyan mengatakan, Kirab Budaya diikuti oleh kepala daerah dan wakilnya dari kabupaten/kota di Jabar, kepala OPD, perwakilan desa, para seniman sanggar, dan komunitas. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunggangi kuda berwarna putih dalam gelaran Kirab Budaya memperingati HUT Ke-80 Provinsi Jawa Barat.
