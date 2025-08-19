Bagaikan 'Raja', Dedi Mulyadi Tunggangi Kuda ke Gedung Sate di Kirab Budaya HUT Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan masyarakat memenuhi Jalan Asia Afrika di Kota Bandung mengikuti gelaran Kirab Budaya memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat.

27 kepala daerah kota/kabupaten pun ikut serta mengikuti serangkaian acara.

Peringatan HUT Provinsi Jabar ini diawali dengan rapat paripurna di Gedung Merdeka. Setelah itu, para kepala daerah, termasuk Gubernur Jabar - Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, memulai kirab budaya.

Baca Juga: Kemendag Sita 19 Ribu Balpres Pakaian Ilegal Impor Senilai Rp 112 Miliar di Bandung Raya

Kirab budaya ini diikuti kota/kabupaten bersama kepala daerahnya. Mereka berjalan kaki dari Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika menuju Gedung Sate di Jalan Diponegoro.

Para kepala daerah itu mengenakan pakaian adat dan ciri khas dari wilayah masing-masing. Ada juga yang menaiki kereta kencana sebagai kendaraan menuju titik akhir.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memimpin gelaran Kirab Budaya. Dia menunggangi kuda berwarna putih, yang diikuti peserta di belakangnya.

Baca Juga: Video Kemunculan Buaya di Kali Rivaria Depok Viral di Media Sosial

Masyarakat yang menanti di sepanjang jalan menuju Gedung Sate pun antusias menyaksikan kepala daerahnya menyapa mereka.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Iendra Sofyan mengatakan, Kirab Budaya diikuti oleh kepala daerah dan wakilnya dari kabupaten/kota di Jabar, kepala OPD, perwakilan desa, para seniman sanggar, dan komunitas.