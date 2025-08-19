Video Kemunculan Buaya di Kali Rivaria Depok Viral di Media Sosial

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seekor buaya yang berada di Kali Rivaria, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Dalam narasi yang beredar, diketahui munculnya buaya tersebut pada Senin (18/8) di dekat SMA Negeri 5 Depok.

Petugas Keamanan SMAN 5 Depok, Ucup mengatakan, munculnya buaya tersebut pada kemarin sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga: Kota Depok Bertekad Menuju Zero New Stunting di 2029

“Jam 9 pagi kemarin munculnya. Ada sekitar dua jam ia (buaya) bertengger di lokasi itu,” ucapnya di lokasi, Rabu (19/8).

Dia menyebut, buaya tersebut memiliki panjang kurang lebih satu meter.

“Kurang lebih ada panjangnya satu meter,” tuturnya.

Baca Juga: Wali Kota Depok Upayakan Rehabilitasi Dua RTLH di Kalimulya

Ucup menuturkan, bahwa Agustus tahun lalu juga sempat muncul buaya di sekitaran lokasi tersebut.

“Tahun lalu pernah ketemu juga, dan satu ekor sempat ditangkap dan sudah diberikan ke komunitas. Ini ada lagi, tetapi lebih besar,” ujarnya.