Video Kemunculan Buaya di Kali Rivaria Depok Viral di Media Sosial

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:45 WIB
Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:45 WIB
Potret kemunculan buaya di Kali Rivaria. Foto : Tangkapan Layar dari Video yang beredar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seekor buaya yang berada di Kali Rivaria, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Dalam narasi yang beredar, diketahui munculnya buaya tersebut pada Senin (18/8) di dekat SMA Negeri 5 Depok.

Petugas Keamanan SMAN 5 Depok, Ucup mengatakan, munculnya buaya tersebut pada kemarin sekitar pukul 09.00 WIB.

“Jam 9 pagi kemarin munculnya. Ada sekitar dua jam ia (buaya) bertengger di lokasi itu,” ucapnya di lokasi, Rabu (19/8).

Dia menyebut, buaya tersebut memiliki panjang kurang lebih satu meter.

“Kurang lebih ada panjangnya satu meter,” tuturnya.

Ucup menuturkan, bahwa Agustus tahun lalu juga sempat muncul buaya di sekitaran lokasi tersebut.

“Tahun lalu pernah ketemu juga, dan satu ekor sempat ditangkap dan sudah diberikan ke komunitas. Ini ada lagi, tetapi lebih besar,” ujarnya.

Sebuah video viral di media sosial (Medsos) yang memperlihatkan buaya muncul di Kali Rivaria Kota Depok pada Senin (18/8)
