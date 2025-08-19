Ribuan Siswa di Bogor Meriahkan Wisata Perjuangan di Museum Peta

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ribuan siswa sekolah dasar hingga menengah mengikuti kegiatan Wisata Perjuangan di Museum PETA (Pembela Tanah Air), Kota Bogor dalam rangkaian Festival Merah Putih (FMP).

Kegiatan Wisata Perjuangan itu rencana akan berlangsung mulai hari ini hingga Jumat (22/8).

Ketua Umum FMP, Benyamin Mbooh, menyebutkan setiap harinya terdapat lima sekolah yang dilibatkan, dengan masing-masing sekolah mengirimkan sekitar 250 siswa.

Para peserta diajak menelusuri koleksi benda bersejarah di museum, sembari mendengarkan penjelasan dari pemandu wisata.

"Tujuannya agar anak-anak bisa belajar mengenal para pejuang dan tidak melupakan sejarah. Harapannya, kegiatan ini dapat menginspirasi mereka di masa depan," ujar Benyamin.

Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi jawaban atas masih banyaknya generasi muda yang belum mengenal tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, pihaknya berharap Wisata Perjuangan dapat menjadi media pembelajaran alternatif yang efektif.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hery Karnadi, memberikan apresiasi atas langkah yang diinisiasi panitia FMP. Menurutnya, pembelajaran tidak selalu harus dilakukan di ruang kelas, melainkan bisa melalui kunjungan ke tempat yang memiliki nilai historis.