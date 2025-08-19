Kota Depok Bertekad Menuju Zero New Stunting di 2029

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Zero New Stunting melalui pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menuturkan capaian penurunan stunting tahun 2021–2024, target penurunan 2025–2029, serta berbagai upaya yang telah dilakukan.

“Kami menargetkan penurunan stunting hingga 2029 berada di angka sekitar 7 persen, dan pada 2045 menjadi 3,3 persen. Namun, target internal kami adalah mencapai Zero New Stunting pada 2029,” ucapnya.

Upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Depok, meliputi intervensi spesifik, yang berfokus pada penyebab langsung stunting seperti masalah kesehatan, serta intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung, seperti penyediaan akses sanitasi dan air minum layak.

Dirinya menambahkan, seluruh program dijalankan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota hingga tingkat RW, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Dengan kekuatan kolaborasi tersebut, pihaknya optimistis, target pencegahan dan penurunan stunting di Kota Depok dapat terwujud.

Pasalnya, setiap pemangku kepentingan melakukan intervensi dari hulu hingga hilir.

“Harapannya, Depok bisa zero stunting karena kolaborasi ini sangat luar biasa,” tandasnya. (mcr19/jpnn)