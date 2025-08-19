1.360 Pendaki Naik ke Gunung Ciremai Saat HUT ke-80 RI

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) mencatat sebanyak 1.360 pendaki telah melakukan pendakian ke kawasan tersebut bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Kepala Sub Bagian Humas, Promosi, dan Pemasaran BTNGC, Ady Sularso mengatakan jumlah tersebut diperoleh melalui sistem pemesanan daring yang dikelola pihaknya.

“Animo pendakian pada momen 17 Agustus 2025 memang selalu tinggi. Untuk tahun ini tercatat 1.360 orang naik ke puncak Ciremai,” katanya.

Menurut dia, tingginya minat masyarakat mendaki ke puncak tertinggi Jawa Barat itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi BTNGC.

Ady menuturkan Gunung Ciremai menjadi salah satu destinasi favorit untuk merayakan momen kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak.

Pihaknya telah memulai patroli pengamanan jalur pendakian sejak Sabtu (16/8) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pendaki saat berada di kawasan TNGC.

Patroli tersebut, kata dia, dilakukan di lima jalur resmi pendakian yaitu Linggajati, Linggasana, dan Palutungan di wilayah Kuningan, serta Apuy dan Trisakti Sadarehe di wilayah Majalengka.

“Patroli juga untuk memastikan prosedur tetap pendakian Gunung Ciremai berjalan sesuai aturan sehingga jalannya pendakian tertib, aman, serta menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.