Arogansi Plt Dirut PDAM Tirtawening Tono Rusdiantono Viral di Media Sosial, DPRD Meradang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah video yang memperdengarkan suara Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening Kota Bandung, Tono Rusdiantono viral di media sosial. Dalam video tersebut, terdengar sikap arogan dari Tono soal pencopotan seluruh kamera CCTV di area kantor.

Tindakan ini menuai sorotan lantaran kantor pusat perusahaan daerah pengelola air bersih tersebut dikategorikan sebagai objek vital yang seharusnya mendapatkan pengamanan maksimal.

Dalam rekaman video yang bereda di media sosial Tiktok berdurasi singkat itu, Tono terdengar arogan meminta seluruh CCTV yang terpasang di area kantor segera dilepas. Bahkan Tono telah meminta beberapa kali untuk melepas seluruh CCTV diarea dalam kantor terutama menuju ruangannya untuk dilepas.

Baca Juga: Persijap Ambil Risiko Main Agresif Demi Mengalahkan Persib Bandung

"Saya sudah beberapa kali memerintahkan agar CCTV di ruangan tertentu dicabut. Tapi baru kemarin saya mendapat laporan bahwa pencabutan dilakukan," ujar Tono dalam video tersebut dikutip Selasa (19/8/2025).

Tono pun terdengar naik pitam saat intruksi tersebut tidak dituruti oleh pegawai untuk melepas CCTV. Tono berdalih, CCTV menjadi faktor utama kebocoran informasi ketika dilakukan rapat jajaran direksi Perumda Tirtawening.

"Waktu ada instruksi dari saya, harusnya langsung dilaksanakan. Kalau hanya sebatas lisan dianggap tidak kuat, mestinya diverifikasi ke saya. Karena setiap rapat di ruangan itu selalu ada informasi yang bocor keluar. Itu saya anggap pelanggaran berat," tegas Tono.

Baca Juga: Wali Kota Depok Upayakan Rehabilitasi Dua RTLH di Kalimulya

Bahkan CCTV menuju akses server perkantoran tersebut pun diminta Tono untuk dilepas. Ia menegaskan tidak membutuhkan CCTV dengan dalih agar aktivitas para pegawai tidak terbatas karena adanya karema pengawas tersebut.

"Akses ke ruang server memang terbatas. Tapi untuk saya, tidak perlu ada CCTV di dalam ruang tersebut. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam. Semua dicabut agar karyawan merasa bebas," ungkap Tono.