Stargazer Cartenz Resmi Mengaspal di Kota Bandung, Usung Konsep The Real Indonesia Car

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X di Bandung.

Sebelumnya, unit terbaru Hyundai ini diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Rabu (23/7/2025) lalu.

Stargazer Cartenz dan Cartenz X hadir sebagai ‘The Real Indonesia Car’ yang telah dirancang berdasarkan karakter jalanan Indonesia, guna menjawab kebutuhan keluarga dan profesional di Kota Bandung.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Ju Hun Lee mengatakan, peluncuran unit terbaru Hyundai di Bandung menegaskan upaya Hyundai dalam menjawab positif konsumen di berbagai kota di Indonesia, terhadap Stargazer dari tahun ke tahun.

Menurutnya, Stargazer Cartenz dan Cartenz X menerima animo luar biasa dalam debutnya di GIIAS 2025. Ini terbukti dengan pencapaian Stargazer Cartenz yang berhasil memperoleh penghargaan ‘Favorite Vehicle Passenger Car MPV’ di GIIAS 2025.

Peluncuran lini produk terbaru ini di Kota Bandung juga merupakan respons atas tingginya minat masyarakat terhadap lini kendaraan Hyundai, yaitu Hyundai Stargazer.

Katanya, Stargazer dan Stargazer X berkontribusi hingga 16 persen dari total penjualan di Bandung pada periode Januari – Juni 2025.

Sambutan positif konsumen terhadap Stargazer Cartenz dan Cartenz X sejak peluncurannya di GIIAS 2025 tak lepas dari desain modern dan kenyamanan optimal yang ditawarkan kedua model ini.