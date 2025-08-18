HUT ke-80 Jabar Akan Tampilkan Kirab Kerjaan Sunda, Catat Waktu dan Lokasinya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana menggelar kirab bernuansa kerjaan Sunda.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Provinsi Jawa Barat ke-80.

Acara pertama rapat paripurna bakal digelar di Gedung Merdeka mulai pukul 13.00 WIB, dilanjutkan kirab dari Gedung Merdeka ke Gedung Sate hingga berakhir pukul 18.00 WIB.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan, pihaknya akan mengikuti seluruh rangkaian HUT Jabar ke-80 hingga selesai termasuk mengikuti kirab budaya.

"Saya akan berangkat bersama peserta kirab dari Gedung Merdeka sampai Gedung Sate," katanya, Senin (18/8/2025).

Gedung Merdeka dipilih sebagai tempat Paripurna agar kapasitasnya lebih luas dan memiliki nilai historis.

Rencananya bakal ada dua ribu tamu undagan yang mengikuti paripurna HUT Jabar ke-80 besok.

Pada acara Parpurna kali ini, akan ada pembacaan sejarah Jawa Barat berbasis kerajaan.