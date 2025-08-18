21 KK Terdampak Kebakaran Hebat di Cilentah Bandung, Pemkot Siapkan Bantuan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 21 kepala keluarga (KK) terdampak kebakaran yang melahap sejumlah bangunan di Jalan Cilentah, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung pada Senin (18/8/2025).

“Barusan laporan dari Ketua RT bahwa ada 21 orang terdampak, tetapi Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” kata Wakil Wali Kota Bandung Erwin, saat meninjau lokasi kebakaran.

Teruntuk warga terdampak, Erwin memastikan Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial menyiapkan bantuan khusus, antara lain berupa kebutuhan pokok, seperti beras dan bahan makanan, serta selimut.

“Saya meminta dinas juga buat membawa terpal karena di sini hanya ada masjid, untuk menampung warga kan tidak cukup,” ucap Erwin.

Selain itu, lanjut Erwin, dirinya telah meminta pengurus kewilayahan setempat, seperti RT dan RW, untuk mendata warga terkait dokumen-dokumen penting mereka yang terdampak kebakaran, seperti KTP, Ijazah, hingga surat nikah. Nantinya, pihak Pemkot akan membantu dalam hal pembuatan dokumen baru segera.

“Saya juga sudah bilang ke ketua RT untuk mendata yang KTP-nya terbakar, ijazah terbakar, dan surat nikah terbakar, kami akan bantu dipercepat,” ucapnya.

Di sisi lain, Erwin mengatakan ada sekitar 8 bangunan yang terbakar di lokasi. Terkait ini, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan tersebut.

“Kami akan cek dulu, identifikasi dulu karena ini lokasi di bantaran sungai,” ucapnya.