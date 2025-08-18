Wali Kota Depok Upayakan Rehabilitasi Dua RTLH di Kalimulya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri meninjau kondisi rumah yang memprihatinkan di Jalan Cikambangan, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong.

Kunjungan ini, merupakan tindak lanjut laporan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lurah setempat terkait adanya bangunan yang memerlukan perhatian.

Dalam kesempatan tersebut, ditemukan dua rumah di RT 3 dan RT 4, RW 4, yang dinilai perlu segera mendapat sentuhan pemerintah.

“Saat ini keduanya masih ditempati pemilik, tetapi kondisinya memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan penghuni,” ucapnya.

Supian menyebut, pihaknya akan mencarikan solusi rehabilitasi melalui anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dirinya menuturkan dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan agar proses rehabilitasi berjalan lancar.

“Kami segera bentuk kepanitiaan yang akan dikawal RT dan RW, agar masyarakat ikut peduli membantu perbaikan rumah Pak Walidin dan Pak Ahmad Yani yang merupakan pemilik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua RW 4, Mardan membenarkan, kondisi rumah warga tersebut memerlukan bantuan segera. Pihaknya berkomitmen mengawal proses perbaikan.