Supian Suri Serahkan Alat Bantu Bagi Warga Difabel di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyerahkan sejumlah alat bantu bagi difabel dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).

Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri kepada penerima manfaat dari berbagai kecamatan.

Salah satunya, adalah Muhammad Dady Dharmawan, anak difabel asal Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, yang menerima sepatu khusus Ankle Foot Orthosis (AFO).

Supian Suri mengatakan program pemberian alat bantu ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap warganya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Depok berkomitmen menghadirkan layanan yang inklusif dan ramah bagi seluruh warga, termasuk difabel.

“Alhamdulillah, setiap tahun bantuan ini rutin kami berikan. Harapannya, dapat memudahkan saudara-saudara kita agar lebih mandiri dan semakin percaya diri,” ucapnya seusai Upacara HUT ke-80 RI.

Sementara itu, orang tua dari Muhammad Dady Dharmawan, Didi menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan Pemkot Depok.

Menurutnya, bantuan alat bantu seperti sepatu AFO sangat berarti bagi anaknya dalam menunjang mobilitas sehari-hari.