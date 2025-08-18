Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian BUMN terus melakukan penguatan komunikasi korporasi melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

Hal ini dinilai penting dilakukan untuk menyampaikan pesan dan informasi publik secara lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.

Dengan strategi komunikasi yang lebih canggih, program-program BUMN dapat dipahami dengan lebih jelas oleh masyarakat, serta memperkuat persepsi positif terhadap kontribusi BUMN di berbagai sektor.

Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla mengatakan komunikasi yang baik adalah jembatan antara program BUMN dan masyarakat penerima manfaat.

“Karyawan BUMN adalah wajah perusahaan di mata publik. Dengan penguasaan teknologi komunikasi terbaru, mereka bisa menjadi agen perubahan yang menyampaikan informasi dengan akurat dan membangun kepercayaan publik,” ujar Putri dalam Workshop Komunikasi AI di Karo, Sumatera Utara, dikutip Senin (18/8/2025).

Adapun workshop itu dihadiri 94 peserta yang terdiri atas praktisi komunikasi perusahaan, _ambassador_ internal BUMN, dan pimpinan wilayah, dengan dukungan Pertamina, BNI, Pelindo, PIHC, Pos Indonesia, Kawasan Industri Medan (KIM), dan Taspen.

Pelatihan teknis penggunaan AI untuk produksi konten dibawakan oleh CEO Zando Agency & Co-Founder AICO Community Tommy Teja dengan materi mencakup pemanfaatan AI untuk ide kreatif, pembuatan visual, hingga penulisan naskah.

Sementara itu, para peserta workshop juga diberikan materi komunikasi terkait green economy, blue economy, dan keberlanjutan (sustainability) oleh Chief of Campaign BUMN Hijau Agung Kurniawan.