Ratusan Narapidana Lapas Subang Dapat Remisi HUT ke-80 RI

Senin, 18 Agustus 2025 – 07:00 WIB
Ratusan Narapidana Lapas Subang Dapat Remisi HUT ke-80 RI
Sejumlah warga binaan Lapas Subang berfoto bersama usai menerima surat remisi di Lapas Subang. (ANTARA/HO-Pemkab Subang)

jabar.jpnn.com, SUBANG - Ratusan narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Subang, Jawa Barat memperoleh Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia. 

Kepala Lapas Kelas IIA Subang, Gatot Harisaputro, di Subang, Minggu menyampaikan pada momentum HUT ke-80 RI terdapat 472 narapidana yang menerima pengurangan masa pidana melalui Remisi Umum. 

Selain itu, ada pula 492 narapidana lainnya yang memperoleh Remisi Dasawarsa. Remisi Dasawarsa ini diberikan setiap sepuluh tahun sekali. 

Ia mengatakan, dari ratusan narapidana yang mendapatkan remisi, ada 15 orang yang mendapatkan Remisi Umum I dan Remisi Dasawarsa II.

Seiring dengan hal tersebut, sebanyak 10 dari 15 narapidana tersebut dinyatakan langsung bebas setelah masa pidananya habis.

Kalapas mengatakan, remisi diberikan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.

"Selama di lapas mereka mendapat pelatihan kemandirian seperti tataboga, batik, menjahit, dan lainnya. Mereka juga mengikuti kegiatan keagamaan dan pondok pesantren," katanya.

Ia berpesan agar seluruh warga binaan di Lapas Subang tetap semangat untuk memperbaiki diri.

Ratusan narapidana atau warga binaan Lapas Kelas IIA Kabupaten Subang memperoleh Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa di HUT ke-80 RI
