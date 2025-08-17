JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dikritik Ma'ruf Arif Soal Penghapusan Dana Hibah Pesantren, KDM: Terima Kasih Pak Kiai

Dikritik Ma'ruf Arif Soal Penghapusan Dana Hibah Pesantren, KDM: Terima Kasih Pak Kiai

Minggu, 17 Agustus 2025 – 22:00 WIB
Dikritik Ma'ruf Arif Soal Penghapusan Dana Hibah Pesantren, KDM: Terima Kasih Pak Kiai - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kritik mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Ma'ruf Amin terkait hibah untuk pesantren di Jabar pada perubahan APBD 2025.

Demul mengucapkan terima kasih atas kritik tersebut. Menurutnya, apa yang dia putuskan adalah untuk kepentingan umat. 

"Oh iya nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih buat pak Kiai yang telah mengoreksi saya," kata Demul—sapaannya—ditemui di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025). 

Baca Juga:

"Tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat," sambung dia. 

Demul pun menjelaskan bahwa tidak ada penghapusan untuk hibah pesantren pada perubahan APBD 2025. Hanya saja, akan dilakukan evaluasi agar distribusinya tepat sasaran.

“Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tetapi menunggu untuk dilakukan evaluasi. Agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya," jelasnya. 

Baca Juga:

Dengan begitu, Demul berharap distribusi hibah untuk pesantren nantinya dapat lebih merata, tidak hanya di segelintir wilayah di Jawa Barat saja. 

Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan penataan pada tahun 2026.

Gubernur Jabar merespons kritik mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Ma'ruf Amin terkait hibah untuk pesantren di Jabar pada perubahan APBD 2025.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi maruf amin eks wapres dana hibah pesantren penghapusan dana hibah pesantren

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU