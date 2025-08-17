Doa Bersama Lintas Agama Warnai Perayaan HUT ke-80 RI di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Doa bersama lintas agama dari Kota Bogor untuk Indonesia digelar dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Tugu Kujang, Kota Bogor, Minggu (17/8/2025).

Doa bersama dipimpin para pemuka agama Kota Bogor, yaitu K.H. Tb. Muhidin, Romo Endro Susanto, Suhu Xie Shang, Pastor Cahaya Philip, Pandita Ida Rsi Agung, dan Js. Andri Harsono.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan yang telah menginjak usia 80 tahun.

Ia mengungkapkan, bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan akumulasi dari perjuangan dan doa panjang segenap bangsa Indonesia, yang didasari rasa cinta tanah air oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya didominasi satu agama, tetapi juga doa dari berbagai agama, suku, ras, dan keturunan yang berbeda-beda.

“Alhamdulillah, setelah kita meraih kemerdekaan tentu menjadi tugas kita bersama untuk mengisi dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan bangsa yang kita cintai, masyarakat Indonesia,” kata Dedie Rachim.

Dedie Rachim juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraannya menekankan pembangunan bangsa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia.

Hal ini diwujudkan melalui langkah-langkah dalam Asta Cita, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, yang bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan benar-benar dipersiapkan untuk melahirkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Salah satu turunan Asta Cita adalah program kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan yang harus tepat sasaran, berbasis data dan fakta.