Makna 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia bagi Wakil Ketua DPRD Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman punya makna penting dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Dian menekankan, pentingnya memaknai kemerdekaan dengan melakukan perbaikan nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

"Makna kemerdekaan di tahun ini harus kami refleksikan dengan memperbaiki hal-hal mendasar yang masih menjadi tantangan bersama. Salah satunya adalah pendidikan. Kami tidak ingin ada lagi anak-anak yang putus sekolah di Karawang. Semua anak harus mendapat akses pendidikan yang layak," kata Dian, Minggu (17/8/2025).

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kemerdekaan dari sisi kesejahteraan masyarakat.

Dian menegaskan bahwa upaya menekan angka kemiskinan harus terus dimaksimalkan, selaras dengan arahan Presiden RI.

"Kami ingin Karawang juga turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan program-program yang mampu menyasar masyarakat secara langsung," ujarnya.

Tak hanya itu, isu ketenagakerjaan yang tengah menjadi perhatian publik di Karawang juga disoroti.

Dian berharap ke depan masyarakat lokal dapat lebih diprioritaskan dalam dunia kerja guna menekan angka pengangguran.