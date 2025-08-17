Penuh Kebersamaan, LVRI Peringati HUT ke-80 RI bersama Etnis Tionghoa di Bandung

JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Dirbang Riset RSPAD Gatot Subroto Brigjen TNI Jonny (kiri) yang bertugas sebagai Inspektur Upacara saat diwawancarai usai memimpin upacara bendera HUT Ke-80 RI di Sekolah Kristen Trimulia, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, Masyarakat Tionghoa Peduli bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) melaksanakan upacara bendera di Sekolah Trimulia Kristen, Kota Bandung. 

Dirbang Riset RSPAD Gatot Subroto Brigjen TNI Jonny yang bertugas sebagai Inspektur Upacara menekankan, kesatuan dan persatuan Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat. 

Jonny mengatakan, etnis Tionghoa juga berperan dan berkontribusi penting dalam kemerdekaan Indonesia. 

"Hari ini kita memperingati jasa-jasa pahlawan yang telah mengorbankan darah, harga diri, bahkan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tidak perlu merasa kecil karena minoritas hanya karena latar belakang suku, agama, dan ras, karena Indonesia berdiri kokoh atas keberagaman, kita semua satu. Justru keberagaman itu kita memiliki kekuatan yang besar," kata Jonny di Bandung, Minggu (17/8/2025). 

Sejumlah anggota LVRI juga hadir mengikuti upacara bendera bersama komunitas masyarakat lainnya seperti panyandang disabilitas.

Masyarakat Tionghoa Peduli juga memberikan penghargaan kepada mereka yang dinilai berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

"Kami juga ingin memberikan penghargaan kepada para pejuang, khususnya dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Kota Bandung maupun Jawa Barat," ucapnya. 

Perwakilan Masyarakat Tionghoa Peduli Joni Toat mengatakan, momentum kemerdekaan ini menjadi harapan setiap orang agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik. 

