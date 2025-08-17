Pesan Dedie Rachim di HUT ke-80 RI, Ajak Warga Jaga Semangat Pahlawan dan Persatuan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bogor dilaksanakan di Lapangan Sempur, Minggu (17/8/2025).

Diiringi doa dan refleksi, upacara ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan komitmen melanjutkan cita-cita bangsa.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa delapan dekade yang lalu para pendiri bangsa memproklamasikan bangsa sebagai tanda lahirnya negara yang merdeka.

Dedie Rachim menekankan bahwa sebagai penerus perjuangan mereka (pahlawan), sudah selayaknya tugas penerus saat ini adalah menjaga apa yang sudah diraih oleh para pendahulu.

"Di bawah Sang Saka Merah Putih yang berkibar gagah, di tengah cuaca cerah Kota Bogor, bersama-sama memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia," tutur Dedie Rachim.

Mengusung tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", Dedie Rachim percaya bahwa tema tersebut bukanlah untaian kata, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan bangsa untuk terus bersatu.

Dalam kesempatan yang sakral tersebut, Dedie Rachim kembali mengingatkan tentang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

"Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa capaian program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan gratis bagi yang kurang mampu, Koperasi Merah Putih merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, dan pengentasan kemiskinan melalui upaya konkret dalam mengurangi angka kemiskinan," ungkap Dedie Rachim.