JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini HUT Ke-80 RI, Bendera Raksasa Merah-Putih Berkibar di Flyover Pasupati Bandung

HUT Ke-80 RI, Bendera Raksasa Merah-Putih Berkibar di Flyover Pasupati Bandung

Minggu, 17 Agustus 2025 – 14:00 WIB
HUT Ke-80 RI, Bendera Raksasa Merah-Putih Berkibar di Flyover Pasupati Bandung - JPNN.com Jabar
Warga melakukan penghormatan kepada bendera Merah - Putih berukuran raksasa dalam peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia di Taman Cikapayang, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025). Foto: Nur Di dhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bendera raksasa Merah-Putih berukuran 20x6 meter berkibar di Flyover atau jembatan layang Pasupati, Kota Bandung pada Minggu (17/8/2025). 

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung bertugas mengibarkan bendera raksasa itu tepat pukul 10.17 WIB. 

Mereka turun dari atas jembatan menggunakan tali karmantel, sembali memegang kain bendera.

Baca Juga:

Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, delapan orang petugas turun secara perlahan, sementara pengguna kendaraan dan masyarakat yang sedang beraktivitas menghentikan kegiatannya sementara untuk melakukan penghormatan. 

Dalam penurunan bendera ini, empat orang turun dari atas flyover dan empat orang lainnya menunggu di bawah sambil mengerek tali bendera.

"Luar biasa sekali, keren banget petugasnya, pemandangan tak biasa," kata Iqbal, salah satu warga ditemui JPNN di lokasi. 

Baca Juga:

Iqbal mengaku jika dia pertama kali menyaksikan bendera raksasa dibentangkan di flyover.

"Keren banget, saya baru pertama kali melihatnya," ujar warga Subang tersebut. 

Bendera raksasa Merah-Putih dikibarkan di Flyover Pasupati, Kota Bandung, untuk memperingati HUT Ke-80 Republik Indonesia.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   hut ri bendera merah putih flyover pasupati hut ke-80 RI bendera raksasa pengibaran bendera raksasa di bandung hut kemerdekaan Indonesia bendera raksasa merah putih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU