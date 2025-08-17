HUT Ke-80 RI, Bendera Raksasa Merah-Putih Berkibar di Flyover Pasupati Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bendera raksasa Merah-Putih berukuran 20x6 meter berkibar di Flyover atau jembatan layang Pasupati, Kota Bandung pada Minggu (17/8/2025).

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung bertugas mengibarkan bendera raksasa itu tepat pukul 10.17 WIB.

Mereka turun dari atas jembatan menggunakan tali karmantel, sembali memegang kain bendera.

Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, delapan orang petugas turun secara perlahan, sementara pengguna kendaraan dan masyarakat yang sedang beraktivitas menghentikan kegiatannya sementara untuk melakukan penghormatan.

Dalam penurunan bendera ini, empat orang turun dari atas flyover dan empat orang lainnya menunggu di bawah sambil mengerek tali bendera.

"Luar biasa sekali, keren banget petugasnya, pemandangan tak biasa," kata Iqbal, salah satu warga ditemui JPNN di lokasi.

Iqbal mengaku jika dia pertama kali menyaksikan bendera raksasa dibentangkan di flyover.

"Keren banget, saya baru pertama kali melihatnya," ujar warga Subang tersebut.