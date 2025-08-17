Upacara Kehormatan dan Renungan Suci Doakan Pahlawan yang Gugur Demi Bangsa Dan Negara

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto memimpin upacara kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pondok Rajeg, Ahad (17/8) dini hari.

Rudy memimpin doa bagi para pahlawan yang sudah gugur berjuang demi bangsa dan negara.

Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut detik-detik Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Inf. Henggar Tri Wahono menjadi inspektur pada kegiatan Upacara Kehormatan dan Renungan Suci.

Upacara Kehormatan dan Renungan Suci dimulai tepat pukul 00.00 WIB. Hadir Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah dan para kepala perangkat daerah.

Peserta upacara berasal dari unsur TNI dan Polri serta ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susamnto menyampaikan dengan penuh rasa syukur malam ini bersama Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, berkesempatan melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg.

“Doa terbaik kami panjatkan untuk para pahlawan yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk memerdekakan bangsa Indonesia,” ujar Rudy.