Ajang Hackaton Nasional Masuk Tahap Final, 50 Persen Proyek Lulus

jabar.jpnn.com, BOGOR - World Computer Hacker League (WCHL) 2025, inisiatif hackathon global yang dipimpin oleh ICP HUBS Network, secara resmi memasuki babak nasional yang berlangsung dari 1 - 31 Agustus 2025.

Dirancang untuk mengidentifikasi, mendukung, dan menampilkan talenta pengembang terbaik di dalam ekosistem Internet Computer Protocol (ICP), WCHL 2025 bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi peluncuran bagi aplikasi inovatif dan inovasi jangka panjang.

Direktur Adopsi Global DFINITY Foundation Emilio Canessa mengatakan, inisiatif ini berlangsung selama empat bulan dan bertujuan untuk mendorong keunggulan teknis, memperkuat kolaborasi antarpengembang di tingkat global, dan memperluas komunitas pengembang ICP di seluruh Indonesia.

Babak Nasional menjadi fase penting, di mana tim terpilih akan mengembangkan ide mereka menjadi MVP (Minimum Viable Product) yang fungsional.

Peserta akan mendapatkan manfaat berupa pendampingan mingguan, akses ke lokakarya teknis, serta masukan dari para ahli untuk membantu mereka menyempurnakan produk dan mempersiapkan tahap kompetisi berikutnya.

Fase ini tidak hanya menekankan pada eksekusi dan skalabilitas, tetapi juga memperdalam keterlibatan dengan ekosistem ICP yang lebih luas melalui kolaborasi dan eksposur.

"WCHL memberikan apa yang selama ini diminta para pengembang: waktu nyata untuk fokus dan membangun, dukungan langsung dari para ahli, serta jalur pertumbuhan yang nyata," kata Emilio dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

"Kami tidak hanya menjalankan hackathon, kami menciptakan lingkungan yang dibutuhkan pengembang untuk sukses. Yang terpenting, kami ingin acara ini menjadi pengalaman tak terlupakan bagi puluhan ribu builder di seluruh dunia," sambungnya.