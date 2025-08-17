Meriahkan HUT ke-80 RI, Taman Safari Gelar The Forest Carnival

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor menggelar parade satwa edukatif bertajuk "The Forest Carnival" pada 16-17 Agustus 2025 untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sekaligus mengedukasi pengunjung tentang pentingnya konservasi satwa langka.

Parade yang dimulai pukul 12.30 WIB dari area parkir A hingga Shelter Panda itu menghadirkan perpaduan hiburan, budaya, dan edukasi.

Pengunjung disuguhi atraksi cowboy, kostum adat Nusantara, buggy car hias, serta sajian kuliner tematik.

Marcomm Manager Taman Safari Bogor, Danang Wibowo mengatakan, kegiatan itu dirancang untuk menghadirkan hiburan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam Indonesia.

"Setiap tiket yang dibeli menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program konservasi satwa langka," katanya.

Rangkaian pertunjukan unggulan dalam The Forest Carnival meliputi Orchestra Multikultural yang membawakan lagu kebangsaan, musik tradisional hingga pop modern, Wild West Show dengan aksi cowboy, serta Jungle Fire Dance dengan koreografi api memukau.

Selain pertunjukan, Taman Safari Bogor juga menghadirkan program edukasi satwa, seperti Bird of Prey Education, Various Animals Education, atraksi lumba-lumba, gajah, harimau Sumatera, hingga Sea Lion Education yang bersifat interaktif bagi seluruh usia.

Pengunjung turut memperoleh akses ke Safari Journey, Istana Panda Indonesia, tujuh exhibits satwa langka, lebih dari 24 wahana permainan, serta delapan presentasi edukatif bersama trainer profesional.