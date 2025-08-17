Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kejaksaan Agung RI hingga kejaksaan di berbagai provinsi tengah sibuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di sekolah-sekolah.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook adalah rantai bisnis sistemik yang memindahkan uang APBN dan APBD.

"Modusnya melalui penguncian spesifikasi, distribusi terpusat lewat marketplace, dan kendali mutlak atas fitur teknis vital bernama Chrome Device Management (CDM)," kata Iskandar.

Data BPK membuktikan bahwa seluruh Chromebook yang dibeli sekolah wajib diaktifkan CDM atau Chrome Education Upgrade (CEU).

"Syarat ini hanya bisa dilakukan satu PT, di mana PT itu satu-satunya Google Education Partner di Indonesia," ujarnya.

Tanpa aktivasi CDM, perangkat itu hanya akan menjadi besi tua di meja guru.

Baca Juga: Polisi Penembak Pelaku Tawuran di Depok Diperiksa Propam Polda Metro Jaya

Artinya, kompetisi sejak awal sudah dimatikan, itu tentu melanggar pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Monopoli.

Sekolah tidak punya pilihan selain menerima barang yang sudah ada.