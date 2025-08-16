Libur Panjang HUT ke-80 RI, PT KAI Daop 3 Tambah Ribuan Tiket Kelas Ekonomi

jabar.jpnn.com, CIREBON - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon menambah 2.560 tiket KA kelas ekonomi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur panjang HUT ke-80 RI.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan, tambahan tiket itu dialokasikan untuk dua kereta, yakni KA Gunung Jati relasi Gambir-Cirebon-Semarang Tawang serta KA Cakrabuana relasi Gambir-Cirebon-Purwokerto.

Adapun untuk KA Gunung Jati tersedia tambahan 1.280 tiket selama empat hari, sedangkan KA Cakrabuana yang beroperasi lima hari mendapat tambahan 1.280 tiket.

“Tiket tambahan untuk KA Gunung Jati tersebut berlaku pada 15-18 Agustus 2025, sedangkan tiket tambahan KA Cakrabuana tersedia pada 15-19 Agustus 2025,” kata Muhibbudin, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Muhibbuddin menjelaskan, penyediaan tiket tambahan dilakukan dengan menambah satu rangkaian kereta ekonomi berkapasitas 80 tempat duduk pada masing-masing perjalanan.

Muhibbuddin menyebut, kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, yang ingin bepergian menggunakan transportasi kereta api pada libur panjang.

Selain menambah tiket, pihaknya memberikan diskon sebesar 20 persen untuk tiket KA komersial berbagai kelas yang berlaku khusus pada 17 Agustus 2025 guna mendukung masyarakat bepergian dengan tarif lebih terjangkau.

“Kami mengimbau masyarakat agar memesan tiket lebih awal. Dengan begitu, penumpang bisa mengatur jadwal perjalanan dan kursi sesuai kebutuhan,” katanya.