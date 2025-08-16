HUT ke-80 RI, Dinsos Depok Menggelar Baksos Akupunktur Medik Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok bersama Kolegium Akupunktur Medik Indonesia menggelar bakti sosial akupunktur medik gratis.

Kegiatan ini, akan berlangsung pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok.

Kepala Dinsos Kota Depok, Devi Maryori mengatakan, kegiatan ini diperuntukkan bagi warga berusia di atas 45 tahun yang memiliki keluhan nyeri tulang belakang.

“Kami menyediakan 100 kuota peserta, sehingga diharapkan warga yang berminat segera mendaftar agar tidak kehabisan kuota,” ucap Devi dikutip Sabtu (16/8/2025).

Devi menuturkan, layanan akan dimulai pukul 07.30 WIB hingga selesai dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan peserta.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui link bit.ly/dinsosdepokgebyar80.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dalam suasana peringatan HUT ke-80 RI,” tandasnya. (mcr19/jpnn)