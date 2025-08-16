Grab Pecahkan Rekor Dunia Melalui MURI: 5.000 Mitra Pengemudi Menghias Tumpeng di 80 Kota

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dalam rangka merayakan 10 tahun GrabBike beroperasi sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Grab Indonesia memecahkan rekor dunia MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) melalui perayaan bertajuk “1080 Grab Indonesia: Semua Bisa Berdaya, Semua Bisa Sejahtera”.

Dalam perayaan ini, lebih dari 5.000 Mitra Pengemudi di 80 kota, dari Aceh sampai Papua menghias #TumpengNASIonal. Lomba menghias tumpeng ini berlangsung sejak 6-13 Agustus 2025, yang sekaligus menjadi aksi kolaboratif secara nasional, mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan pemberdayaan.

Puncak perayaan “1080 Grab Indonesia: Semua Bisa Berdaya, Semua Bisa Sejahtera” berlangsung di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (15/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penyerahan sertifikat rekor dunia oleh Senior Manager, Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Triyono Aditri, kepada Chief Executive Officer, Grab Indonesia, Neneng Goenadi.

Rekor yang berhasil dicatat adalah “Lomba menghias tumpeng secara seri oleh pengemudi ojek daring terbanyak” di dunia.

Selama 10 tahun terakhir, Grab melalui layanan GrabBike telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari layanan transportasi, Grab menjadi penggerak ekonomi digital nasional yang membuka akses penghasilan bagi jutaan mitra, mendorong pertumbuhan usaha kecil, dan menjadi bagian dari kemajuan teknologi yang inklusif serta

berdampak nyata bagi masyarakat.

Di balik satu klik orderan yang diterima oleh Mitra Pengemudi, ada kehidupan yang terbantu, dan di balik satu trip ada ekonomi yang bergerak, dan kesejahteraan yang tumbuh.

Neneng Goenadi mengatakan, tahun 2025 menjadi momen istimewa. GrabBike genap 10 tahun hadir di Indonesia, tumbuh dari layanan roda dua pertama Grab di tanah air menjadi simbol kemudahan mobilitas, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perayaan ini bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, mengingatkan kita bahwa perjalanan Grab bukan sekadar pertumbuhan bisnis, tapi tentang tentang melangkah bersama, membangun negeri yang makin inklusif dan berdaya saing.