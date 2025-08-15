Pos Indonesia Luncurkan Layanan COD PosAja! di Shopee untuk Dukung Ekonomi Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dengan menghadirkan Cash on Delivery (COD) PosAja! di platform e-commerce Shopee.

Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek, kemudian akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota/kabupaten di Indonesia.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Tonggo Marbun menjelaskan, peluncuran COD PosAja! di Shopee merupakan langkah strategis perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan tujuan memperluas jangkauan pasar mereka ke seluruh wilayah Indonesia.

“Shopee merupakan salah satu mitra strategis kami dan kami senang bisa memberikan pilihan layanan COD bagi pengguna Shopee. Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan pelaku usaha, dari kota besar hingga daerah terpencil, dapat memanfaatkan layanan COD PosAja! yang mudah, aman, dan cepat untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan penjualan,” ujar Tonggo dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (15/8/2025).

Pos Indonesia juga telah memastikan kesiapan armada dan infrastruktur agar layanan COD dapat berjalan optimal sejak hari pertama.

Menurut Tonggo, layanan COD PosAja! di Shopee menawarkan sejumlah keunggulan yang memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Pertama, jangkauan luas yang mencakup seluruh Indonesia, memungkinkan penjual untuk mengirimkan barang hingga ke pelosok negeri tanpa khawatir tentang keterbatasan layanan.

Kedua, garansi pengiriman tepat waktu, yang memastikan barang tiba sesuai jadwal dan uang hasil penjualan segera masuk ke rekening penjual.

Ketiga, tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi, karena paket dikirim dengan prosedur ketat untuk menjamin barang sampai ke tangan pembeli dalam kondisi baik.