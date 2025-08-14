DPRD Bekasi Pastikan Relokasi Pedagang Pasar Bojong Berjalan Sesuai Rencana

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - DPRD Kabupaten Bekasi memastikan proses akselerasi relokasi pedagang Pasar Bojong di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin berjalan sesuai rencana dengan meninjau langsung lokasi eks kebakaran pasar.

"Ini kan instruksi bupati juga. Jadi, dua minggu lagi ini hamparan dicor, ada awning, jadi buat los-los dulu," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini.

Menurut dia langkah tersebut penting untuk mengakomodasi para pedagang agar bisa kembali berjualan secara layak usai musibah kebakaran di pasar itu pada Mei 2025 lalu.

"Jadi kami juga sudah meminta ke Dinas Cipta Karya agar September besok sudah dimulai pembangunan untuk relokasi sementara pedagang pasar di sini," katanya.

Dia menjelaskan revitalisasi Pasar Bojong secara menyeluruh baru akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Program ini sudah masuk dalam RPJMD 2025-2029 dan menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Ia meminta Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi mulai melakukan inventarisasi dan menyusun tahapan pembangunan sejak sekarang meski kajian lebih lanjut masih dilakukan guna menentukan skema pembangunan.

Dirinya menyebut ada dua opsi revitalisasi Pasar Bojong, yakni melalui APBD atau melibatkan pihak ketiga lewat skema Bangun Guna Serah (BGS). Opsi pertama tentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.