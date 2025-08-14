Waspadai Beras Oplosan, Tim Satgas Pangan Depok Sidak ke Gudang dan Agen

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satgas Pangan Polres Metro Depok bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah agen atau gudang beras, pada Kamis (14/8).

Salah satu gudang beras yang didatangi, yakni CV Astu yang berlokasi di Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Penyidik Satgas Pangan Polres Metro Depok, AKP Djoko Siswaningrum mengatakan, operasi pasar tersebut dilakukan untuk mengecek dugaan kasus penimbunan beras.

“Satgas Pangan Polres Metro Depok ingin memastikan stok dan distribusi beras yang beredar di masyarakat sesuai dengan aturan,” ucapnya.

Di lokasi tersebut, dirinya menuturkan ada 350 ton beras yang didistribusikan di wilayah Kota Depok.

“Jadi, kami sudah mendapatkan informasi atau keterangan dari CV Astu, bahwa untuk beras stok yang ada di gudang ini adalah sebanyak 350 ton dan untuk berbagai jenis merek,” ucapnya.

Dari 350 ton tersebut, ada sekitar 30 merek yang dijual di gudang tersebut.

“Jadi untuk beras yang di gudang sini pendistributiannya itu ada di beberapa tempat di antaranya di Pasar Agung, Pasar Cisalak, Pasar Musi, terus warung-warung sekitar wilayah Depok,” ujarnya.