Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Truk di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pengemudi ojek online (Ojol) tewas terlindas truk di Jalan Juanda, Kota Depok, pada Kamis (14/8).

Sebelum kejadian, korban sempat tersenggol mobil lain sebelum terlindas truk.

Pengemudi truk, Supriyadi mengatakan saat itu dirinya mengemudikan truk dalam kondisi tidak kencang.

“Saya lagi jalan standar, enggak terlalu kencang,” ucapnya, Kamis (14/8).

Saat itu ada sebuah mobil keluar dari toko, dan menyenggol korban hingga terjatuh.

“Korban kesenggol mobil (mobil mundur mau keluar dari toko) dan jatuh,” ujarnya.

Saat itu dirinya tetap berjalan pelan, dan tidak menyadari bahwa korban berada di dekat truknya.

“(Korban) jatuh ke mobil saya, saya lihat sudah tergeletak,” jelasnya.