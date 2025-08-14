Eiger Adventure Gelar Kompetisi Panjat Tebing EISCC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Eiger Adventure kembali menggelar kompetisi panjat tebing bertajuk Eiger Independence Sport Climbing Competition (EISCC) selama tiga hari muladi dari 14 hingga 17 Agustus 2025.

Pada edisi EISCC ke-16 yang dipusatkan di Eiger Flagship Store Bandung, Jalan Sumatera Nomor 23, Braga, Kota Bandung, ada ratusan atlet panjat tebing dari berbagai daerah di Tanah Air yang ikut ambil bagian.

Kompetisi EISCC 2025 ini, secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Yenny Wahid, dan ikut dihadiri Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan serta Sekretaris Jenderal International Federation of Sport Climbing (IFSC) - Asia, Rasip Isnin.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sampaikan Kabar Terbaru Soal Rencana Tol Dalam Kota Bandung

Yenny Wahid dalam sambutannya, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Eiger Adventure yang setiap tahun rutin menggelar kompetisi panjat tebing berskala nasional.

Dirinya berharap, EISCC bisa melahirkan atlet panjat tebing berkaliber nasional dan internasional.

Yenny Wahid pun mengungkit prestasi atlet panjat tebing Indonesia, yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris.

"Tahun lalu di Olimpiade Paris, bagaimana atlet panjat tebing kita berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di atas bendera Cina dan Amerika, dua negara adidaya. Ini rasa haru yang tidak bisa kita bendung. Prestasi itu merupakan sumbangsih nyata atlet,” ucapnya.

Melihat sejarah yang pernah diukir, putri Presiden Abdurahman Wahid ini berharap kompetisi panjat tebing, khususnya EISCC, bisa melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.