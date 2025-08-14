Bahaya Kanker Leher Rahim, Kemenkes Dorong Vaksin HPV Mulai Dilakukan Sejak Anak Usia 11 Tahun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kanker leher rahim masih menjadi salah satu ancaman kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data Globocan 2022, terdapat lebih dari 36 ribu kasus baru kanker leher rahim di Indonesia, dengan lebih dari 20 ribu kematian akibat penyakit ini.

Padahal, kanker ini sebenarnya dapat dicegah, salah satunya dengan imunisasi HPV. Tanpa upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, Indonesia diperkirakan akan kehilangan 1,7 juta perempuan pada 2070.

Sebagai bentuk edukasi dan pencegahan dini, kampanye kesehatan ‘Tenang untuk Menang 2025’ resmi dimulai di Bandung.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sampaikan Kabar Terbaru Soal Rencana Tol Dalam Kota Bandung

Kegiatan ini mendorong kesadaran publik akan pentingnya pencegahan kanker leher rahim.

Diinisiasi oleh MSD Indonesia dan didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kampanye ini hadir dengan pendekatan yang lebih interaktif, partisipatif, dan dekat dengan komunitas.

Titik pertama kegiatan kampanye digelar di SMP Negeri 2 Bandung pada Kamis (14/8/2025).

Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mewujudkan masa depan yang lebih sehat bagi perempuan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023 – 2030.

Menurutnya, ini bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk nyata perlindungan negara terhadap perempuan Indonesia.