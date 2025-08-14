Tim KBRN Gegana Brimob Turun Gunung Cek Asap yang Muncul dari Bawah Tanah, Ini Hasilnya
jabar.jpnn.com, DEPOK - Asap panas yang muncul di bawah tiang lampu di trotoar Jalan Raya Bogor, Kota Depok, sudah dilakukan pengecekan.
Satuan Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir (KBRN) Pasgegana Korbrimob Polri turun tangan untuk mengecek lokasi.
Tim dipimpin oleh Ipda Agus Efriadi, bersama tiga personel, yakni Bripda Sunan Soleh Syawal, Bripda Haikhal, serta Bharaka Suangga.
"(Pengecekan) menggunakan satu unit kendaraan operasional Mitsubishi Triton, serta membawa perlengkapan deteksi dan proteksi standar KBRN, termasuk CEMPRO X, THRED ID, XAM 7000, dan HAZMAT ID," tulis dalam Instagram resmi @humaskorpsbrimob.
Setelah menerima perintah tugas, pada pukul 20.30 WIB tim langsung berangkat menuju Polsek Cimanggis untuk koordinasi, sebelum bergerak ke lokasi kejadian pada pukul 21.45 WIB.
Pemeriksaan lapangan dilakukan mulai pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan peralatan deteksi untuk memastikan kandungan udara di area tersebut.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan adanya gas berbahaya di lokasi kejadian. Seluruh parameter uji terpantau normal. Tim KBRN kemudian menyelesaikan giat pada pukul 00.30 WIB dan kembali ke markas," ungkapnya.
Kegiatan ini didukung administrasi resmi, berupa Surat Perintah Penanganan KBRN dan Berita Acara Penanganan KBRN, sebagai bentuk tertib prosedur.
Tim KBRN Gegana Brimob lakukan pengecekan terhadap asap yang muncul dari bawah tanah di Depok, dan hasilnya dinyatakan tidak ditemukan adanya gas berbahaya
