Dedi Mulyadi Sampaikan Kabar Terbaru Soal Rencana Tol Dalam Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Proyek tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang digagas oleh pemerintah pusat, saat ini mulai berprogres. Teranyar, proyek tersebut sudah siap masuk tahapan lelang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah menetapkan trase BIUTR dari tiga alternatif yang sudah disampaikan.

Artinya, prosesnya sudah bisa berlanjut ke tahap lelang pekerjaan.

"Jadi kemarin masih di tahap pemilihan trase yang tiga alternatif itu. Sekarang sudah clear," kata Dedi, dikutip Kamis (14/8).

Mengenai trase mana saja yang sudah dipilih, Dedi memastikan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian PU.

Namun, trase yang dipilih itu merupakan yang terbaik karena sudah ada kajian tersendiri.

"Yang terbaik lah pasti. Terbaik dari sudut penetapan jalur, kemudian lahan, termasuk dari konteks keselamatan sebagainya," ucapnya.

Soal kemungkinan proses pembebasan lahan BIUTR dimulai tahun ini, Dedi memperkirakan baru bisa terealisasi tahun depan. Sebab tahun ini akan fokus pada proses lelang dan lainnya.